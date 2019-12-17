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17. 12. 2019

"Слуги народа" выступили против продажи земли иностранцам до референдума

Фракция Слуга народа во время заседание вечером 16 декабря обсудила параметры функционирования рынка земли после открытия. Об этом сообщает заместитель председателя СН Евгения Кравчук в Facebook.

Она сообщила, что заседание проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. По словам Кравчук, разговоров об отсутствии необходимости рынка земли во фракции нет.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики завершает формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук.

Также она отметила, что порог концентрации земли в одних руках будет значительно уменьшен.

"Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - написала Кравчук.

Кроме того, она анонсировала воплощение "специальных предохранителей", которые бы исключили спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Однако не сказала, о чем именно идет речь.

"Также нужна модель, которая сделает невозможным изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель. Потому что после открытия рынка мы рассчитываем на бум сельскохозяйственного производства, а не строительства автосалонов и супермаркетов", - добавила Кравчук.

Ранее в Раде заявили, что не успеют проголосовать земельную реформу до конца года из-за большого количества правок.

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Источник: korrespondent.net
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