Депутат пытал бизнесменов и требовал почти миллион долларов - полиция

Правоохранители задержали депутата Киевского облсовета и еще пятерых человек по подозрению в вымогательстве и похищении человека, пишет пресс-центр столичной полиции.

По данным следствия, группа задержанных требовала 860 тыс. долларов у представителей бизнеса. Для получения денег они якобы применяли насилие, лишали свободы, угрожали насилием членам семей и уничтожением имущества.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают разыскивать других фигурантов дела, среди которых, считают они, есть и иностранные заказчики.

Напомним, депутата Херсонского областного совета задержали за вымогательство, которое осуществлялось по отношению к работникам его предприятия.

Еще сообщалось. прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней.

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Источник: korrespondent.net