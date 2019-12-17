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17. 12. 2019

В Кабмине анонсировали конец "зарплатного рабства"

В Украине готовят проект, который предоставит украинцам право самостоятельно выбирать банк, на карту которого они хотят получать зарплату. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook. 

"В Украине существует явление, которое немало удивляет жителей развитых стран - "зарплатный проект". Это когда предприятие и банк договариваются о выплате зарплаты, не спрашивая мнение сотрудников. Им просто указывают, на карточку какого банка они будут получать деньги", - написал Дубилет. 

Он добавил, что согласно закону украинцы такое право имеют, но большинство работодателей его не придерживается. 

Кабмин планирует ввести систему, которая позволит украинцам свободно выбирать банки и не потребует от бухгалтеров лишней работы. Работники указывать свой IBAN (номер счета), а бухгалтер будет формировать простую ведомость для всех сотрудников, независимо от банка.

Ранее Дубилет сообщал, что через один-три месяца в Украине запустят сервис, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в официальных учреждениях квитанцию об оплате.

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Источник: korrespondent.net
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