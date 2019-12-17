В городе Павлоград на улице Днепровской на территории гостинично-ресторанного комплекса ночью сгорело двухэтажное кафе. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в Днепропетровской области во вторник, 17 декабря.
Информация о пожаре была получена в 03:57 ночи.
На месте происшествия спасателями установлено, что на территории комплекса горит двухэтажное отдельно стоящее деревянное здание кафе на площади 400 кв. м, – говорится в сообщении.
Пожар был локализован в 5:40 и ликвидирован в 6:12. С огнем боролись 27 человек и семь единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Cмотрите фотогалерею: В Павлограде пожар уничтожил кафе
Накануне стало известно, что в Соломенском районе Киева произошел пожар в ресторане. Загорелся короб вытяжной системы от мангала. В результате ЧП было повреждено 20 м вентиляционного канала, электродвигатель вентиляции, закопчены стены и потолок кухни.
Также сообщалось, что в Запорожье при пожаре в частном доме погибли два человека – 75-летняя женщина и ее 41-летний сын.
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Источник: korrespondent.net
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