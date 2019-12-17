Глава Минюста заявил о получении пенсии в США

Министр юстиции Денис Малюська передумал увольняться и заявил, что нынешняя зарплата его "более или менее устраивает". Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Я достаточно обеспеченный человек. Кроме того, неделю назад мне перечислили мою пенсию из США, которая накопилась в связи с моей предыдущей работой. Это больше 1 млн гривен, которых мне хватит надолго. Поэтому вопрос заработной платы лично для меня снят", - заявил министр.

Малюська также сообщил, что не собирается уходить с должности.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство государства... Здесь не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", - сказал он.

Он также добавил, что вопрос заработной платы "не настолько критичен, как распространили в медиа".

"Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала, для меня также. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до этого времени, то в принципе, прожить можно спокойно и без заработной платы...", - сказал Малюська, отвечая на вопрос, какую зарплату он считает приемлемой для украинского министра.

Ранее стало известно, что глава Минюста намерен уволиться из-за зарплаты. Министра не устраивает зарплата государственного служащего. По его словам, он уйдет с должности, если ситуация не изменится.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский сообщил, что главе Минэкономики начислили 1630% премии, что равно 271 тыс. грн. зарплаты в месяц.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net