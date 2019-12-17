Зеленский рассказал о договоренностях с Алиевым

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Баку был подписан ряд двусторонних документов, сообщает пресс-служба Офиса главы государства во вторник, 17 декабря.

В частности, это - соглашения о регулировании условий ведения бизнеса, обеспечения защиты информации, а также договоры о партнерстве между городами Украины и Азербайджана.

"Мы согласились активизировать сотрудничество в международных авиа-, автомобильных и железнодорожных перевозках. Среди прочего, речь идет о проекте Транскаспийского транспортного маршрута", - заявил Зеленский после встречи с Ильхамом Алиевым.

Зеленский также сообщил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор.

"Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого", - сказал президент Украины.

На днях отмечается декада успешной деятельности в Украине компании SOCAR, напомнил Зеленский. Он также сообщил, что будет всесторонне способствовать ее работе по поставкам нефти и газа, добычи газа в Украине и другим взаимовыгодным проектам.

"Украина и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с Алиевым в Баку. Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджана.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский отправился в Азербайджан с двухдневным официальным визитом. Он должен принять участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума и встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

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Источник: korrespondent.net