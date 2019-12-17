Чиновник-"черт" Годунок с активистами блокирует снос АЗС

В Борисполе под Киевом разгорелся скандал вокруг небольшой автозаправочной станции. Работу АЗС по решению суда пытаются прекратить правоохранители, но им мешают десятки людей, которые заблокировали подъезды к станции автомобилями, сообщает Информатор.

По информации СМИ, протестующие называют себя ветеранами АТО, которые защищали имущество владельца станции и своего побратима. При этом лидером движения за сохранение объекта являлся секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок. Он стал известен около полугода назад, когда на совещании Владимира Зеленского с общественностью Борисполя президент повздорил с Годунком, назвав его разбойником и выставив за дверь.

Годунок заявил журналистам, что не имеет отношения к заправке, но стоит вместе со всеми исключительно из-за жажды справедливости.

"Это рейдерский захват. Заправкой владеет ветеран АТО, который защищал наш город и страну на передовой. Тут бесплатно разливали топливо для волонтерских автомобилей, а теперь они хотят все закрыть и отжать. Почему? Потому что ветераны не будут давать им взятки, которые они требуют", - рассказал он.

Журналисты не видели владельца заправки, равно как и документов, разрешающих ей работать. Руководитель оперативного управления фискальной службы Киевской области Роман Потапов рассказал журналистам, что деятельность предприятия абсолютно незаконна и опасна. Владелец заправки не платит налоги, а качество бензина и нормы пожарной безопасности на АЗС вызывают вопросы. По его словам, Соломенский суд и вынес решение о закрытии данного объекта, а также еще ряда других, подобных ему.

Как сообщалось, Зеленский выгнал со встречи чиновника за "разбой". Президента возмутила информация о том, что у начавшего спорить секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка есть судимость по статье о разбое.

Зеленский о чиновнике из Борисполя: Позвоню Баканову по поводу этого черта

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Источник: korrespondent.net