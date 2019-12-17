На Одесчине антикоррупционер руководил бандой грабителей

В Одесской области правоохранители задержали преступную группу в момент совершения преступления, организатором которого оказался россиянин, сообщается во вторник, 17 декабря, в пресс-центре полиции.

К оперативникам поступила информация, что группа лиц планирует совершить серию разбойных нападений на жилища граждан.

Выяснилось, что задержанные "работали" именно в этой сфере. При этом преступники руководствовались тем, что чем больше частный дом, тем более ценный "улов".

Правоохранителям удалось установить место и вероятное время совершения следующего преступления.

Злоумышленники заранее знали, что в доме будет хозяин, и в случае его пробуждения готовы были применить против него оружие.

Сейчас двое граждан задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Все задержанные уже имеют судимости за разбойные нападения и убийства. У организатора банды россиянина нашли удостоверение члена общественной организации по борьбе с коррупцией. Также у членов преступной группы правоохранители изъяли оружие.

Членам группы инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьями по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263); незаконному производству, изготовлению, приобретению, хранению, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (307) и разбой (ч . 1 ст. 14 ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Харьковщине ограбили дом директора предприятия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net