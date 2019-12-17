День Варвары: традиции и гадания

В православной церкви 17 декабря отмечают День святой Варвары. Во время этого праздника принято освящать воду. Также молодые девушки устраивали на Варвары гадания.

Святая великомученица Варвара считается покровительницей моряков, военных, шахтеров, ремесленников, торговцев и путешественников. В этот день в США, Великобритании, Канаде и Норвегии отмечают праздник, связанный с артиллерией.

Также святая Варвара якобы помогает выйти замуж. Женщины прост перед ее иконой о счастье, замужестве и беременности.

Наши предки 17 декабря традиционно готовили вареники с маком или сыром. Также было принято варить ритуальную кашу. Ее оставляли на ночь, а по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

Гадания на Варварин день

Молодые девушки в старину гадали на День Варвары. Одним из самых распространенных гаданий было предсказание судьбы по ветке. В ночь перед Варвариным днем нужно было срезать ветку вишни или другого дерева и поставить ее в воду.

Считалось, что если к Рождеству она зацветет, то все желания сбудутся. Также это означало, что девушка выйдет замуж, а по количеству цветков на ветке определяли количество урожая в будущем году.

Также считалось, что если написать на бумаге имена Мисаил, Ананий и Азалий, а затем положить их под подушку - обязательно приснится будущий жених.

Чтобы погадать на деньги, нужно вечером взять одинаковое количество пшена, гречки и муки. Их необходимо высыпать горками на чистый лист бумаги на полу. Если утром оказалось, что гречка рассыпалась, то ожидает небольшая прибыль, а если рассыпалась мука – будет большая прибавка.

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Источник: korrespondent.net