Аграрии перекрыли дороги в 10 областях Украины

В 10 областях Украины: Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве проходят акции против открытия рынка земель. Об этом сообщает Всеукраинская Аграрная Рада.

Протестующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов".

Основные требования участников акций протеста - запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.

"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.

Ранее сообщалось, что под Раду вышли тысячи протестующих. В частности, митингуют владельцы "евроблях", противники открытия рынка земель, члены Федерации профсоюзов Украины и другие.

Под Харьковом националисты перекрыли трассу

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Источник: korrespondent.net