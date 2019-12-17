Аграрии перекрыли дороги в 10 областях Украины

В 10 областях Украины: Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях, а также в Киеве проходят акции против открытия рынка земель. Об этом сообщает Всеукраинская Аграрная Рада.
Протестующие перекрывают дороги и призывают провести земельную реформу "в интересах всех украинцев, а не только олигархов".
Основные требования участников акций протеста - запретить продажу земли сельхозназначения иностранцам и кардинально уменьшить ее концентрацию в одних руках - до 5 тыс. га.
"Предложенный к принятию во втором чтении законопроект №2178-10 позволяет концентрировать в одних руках сверхбольшие массивы земли - до 210 тыс. га, что выгодно только агрохолдингам", - заявляют организаторы акции.
Ранее сообщалось, что под Раду вышли тысячи протестующих. В частности, митингуют владельцы "евроблях", противники открытия рынка земель, члены Федерации профсоюзов Украины и другие.
Под Харьковом националисты перекрыли трассу
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby