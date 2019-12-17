В России совершил аварийную посадку бомбардировщик Ту-22М3

В Астраханской области России совершил аварийную посадку сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. У самолета отказал двигатель, но его удалось посадить, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ во вторник, 17 декабря.

"При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", – говорится в сообщении.

Утверждается, что летчики не пострадали, они самостоятельно покинули машину и сейчас находятся на аэродроме базирования. В Минобороны РФ также отметили, что полет осуществлялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

Напомним, в прошлом году при посадке в российском Оленегорске в Мурманской области разбился Ту-22МЗ. Тогда погибли три члена экипажа, выжил только один.

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Ту-22 были разработаны в СССР в 70-е годы прошлого века. А первый опытный Ту-22М3 совершил первый полет 20 июня 1977 года. По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3.

На прошлой неделе в России в Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28 во время планового учебно-тренировочного полета. Погибли оба члена экипажа.

Также в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Жертвами катастрофы стали два пилота.

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Источник: korrespondent.net