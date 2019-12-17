Причиной смерти дальнобойщиков в Николаеве стала передозировка алкоголя

Экспертиза установила причину смерти двух дальнобойщиков в Николаеве и постановила, что они умерли не из-за суррогатного алкоголя, а вследствие большого его количества, сообщил пресс-центр правоохранителей области.

"По результатам проведенной судебной медицинской экспертизы тел погибших, в их крови было примерно по 3,5 промилле алкоголя у каждого, это критическая доза. По заключению экспертизы, на содержание ядовитых веществ в биоматериалов умерших было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ не выявлено. Поэтому они умерли вследствие большого количества употребленного алкоголя ", - говорится в сообщении.

По факту смерти двух человек, как того требует процедура в подобных случаях, зарегистрировано уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК.

Как сообщалось, 14 декабря в Николаеве нашли мертвыми двух дальнобойщиков.

Также скорая забрала еще трех дальнобойщиков, один из них был в тяжелом состоянии, сейчас благодаря быстрым действиям медиков его жизни ничего не угрожает. Все граждане преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила,

Выяснилось, что мужчины употребляли пищу и алкоголь в придорожных кафе. Образцы пищи и алкоголя были переданы на экспертизу. Также полиция обратилась к Держпродспоживслужбу для проверки указанных учреждений.

Ранее сообщалось, что на Львовщине после празднования дня рождения отравились 10 человек. Пострадавшим в больнице предоставляется необходимая помощь.

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Источник: korrespondent.net