В Киеве возле здания МВД на улице Богомольца собрался небольшой митинг – пришли около сотни активистов и друзей арестованной Юлии Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Сегодня во вторник, 17 декабря.

Перед участниками акции выступил адвокат Кузьменко Владислав Добош. В комментарии изданию он рассказал, что следствие до сих пор не предоставило ему материалы дела для ознакомления.

"Завтра, в среду, у нас последний день подачи апелляции на арест. Без мотивационной части подать апелляцию непросто. Но когда дело привлекло внимание общественности, у меня появилась надежда: сотрудники полиции обещали, что уже сегодня у меня будут все материалы", – сказал адвокат.

По его словам, сейчас Юлия Кузьменко находится в изоляторе временного содержания на Подоле в подавленном настроении.

В свою очередь сестра Юлии Кузьменко, Ольга, рассказала, что сегодняшняя акция протеста – лишь начало.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве у здания МВД проходит митинг в поддержку фигурантки дела Шеремета

Напомним, на прошлой неделе было выдвинуто подозрение в убийстве Шеремета трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Все они задержаны.

В частности, Кузьменко подозревают в том, что она заложила взрывчатку под автомобиль Шеремета. На суде она отрицала свою причастность к убийству. Но накануне стало известно, что Юлия Кузьменко согласилась сотрудничать со следствием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net