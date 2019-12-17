СБУ раскрыла детали махинаций на львовских шахтах

Руководство Львовуголь организовало масштабные махинации с выплатами зарплаты шахтерам, из-за чего предприятие ежемесячно теряла более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 17 декабря.

"Должностные лица Львовуголь вместе с руководителями шести обособленных подразделений наладили противоправную схему с неправомерного начисления заработной платы горнякам. Они организовали привлечения работников шахт на сторонних работах. В частности, злоупотребляя служебным положением, должностные лица использовали труд подчиненных в личных целях а также для участия в коммерческих проектах для получения неучтенных доходов". - говорится в сообщении.

Кроме того задокументировано, что некоторые рабочие, продолжая получать зарплату в Украине, в это же время фактически находились за границей на заработках.

Чиновники системно не отражали в табелях учета рабочего времени и бухгалтерской документации отсутствие работников на рабочих местах. Зато горнякам насчитывали ежемесячную зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.

Во время обысков и осмотров на шести шахтах, а также по местам возведения домов руководства госпредприятия, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства их противоправной деятельности.

На территории одной из шахт также обнаружили подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который был незаконно подключен к электросети.

Устанавливается причастность других должностных лиц области к незаконным схемам.

Ранее в прокуратуре сообщали, что руководители Львовугля заставляли подчиненных строить свои дома, а также заниматься изготовлением тротуарной плитки на продажу.

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Источник: korrespondent.net