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17. 12. 2019

СБУ раскрыла детали махинаций на львовских шахтах

Руководство Львовуголь организовало масштабные махинации с выплатами зарплаты шахтерам, из-за чего предприятие ежемесячно теряла более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 17 декабря.
 
 
"Должностные лица Львовуголь вместе с руководителями шести обособленных подразделений наладили противоправную схему с неправомерного начисления заработной платы горнякам. Они организовали привлечения работников шахт на сторонних работах. В частности, злоупотребляя служебным положением, должностные лица использовали труд подчиненных в личных целях а также для участия в коммерческих проектах для получения неучтенных доходов". - говорится в сообщении.
 
Кроме того задокументировано, что некоторые рабочие, продолжая получать зарплату в Украине, в это же время фактически находились за границей на заработках.
 
Чиновники системно не отражали в табелях учета рабочего времени и бухгалтерской документации отсутствие работников на рабочих местах. Зато горнякам насчитывали ежемесячную зарплату, средний размер которой составлял до 23 тысяч гривен.
 
Во время обысков и осмотров на шести шахтах, а также по местам возведения домов руководства госпредприятия, правоохранители изъяли документацию и другие доказательства их противоправной деятельности.
 
На территории одной из шахт также обнаружили подпольный цех по изготовлению бетонных изделий и тротуарной плитки, который был незаконно подключен к электросети.
 
Устанавливается причастность других должностных лиц области к незаконным схемам.
 
Ранее в прокуратуре сообщали, что руководители Львовугля заставляли подчиненных строить свои дома, а также заниматься изготовлением тротуарной плитки на продажу.
 

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Источник: korrespondent.net
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