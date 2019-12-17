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17. 12. 2019

В Кропивницком произошел бунт в СИЗО

В следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Об этом сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в Facebook.

По его словам, один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать.

"Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация, неуправляемая администрацией", - написал он.

Напомним, в июне произошел бунт в одесской колонии, который попал на видео. Сообщалось, что во время бунта пострадали 15 силовиков.

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Источник: korrespondent.net
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