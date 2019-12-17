Экс-нардеп незаконно получил более 700 тысяч гривен компенсации – НАБУ

Бывший народный депутат незаконно получил почти 740 тысяч гривен компенсации из государственного бюджета за оплату жилья. Ему объявлено подозрение, сообщает пресс-служба НАБУ во вторник, 17 декабря.

"Детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета на оплату жилья путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, на протяжении декабря 2014-го – октября 2018 годов бывший народный избранник незаконно получил из госбюджета компенсацию расходов за аренду номера в гостинице Киев якобы потому, что не имел собственного жилья в столице.

Однако, как установили детективы, на самом деле собственное жилье в столице у нардепа было, и он сознательно скрыл этот факт.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП начали в октябре 2018 года по публикациям в СМИ.

Ранее в декабре стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады от Слуги народа Руслан Стефанчук вернул деньги, которые ему были компенсированы за аренду жилья – почти 40 тысяч гривен.

Ряд СМИ распространили информацию о том, что Стефанчук живет в квартире тещи в Киеве и получает компенсацию за это жилье.

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Источник: korrespondent.net