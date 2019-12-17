Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 15:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

Батькивщина заблокировала президиум Рады

В Верховной Раде народные депутаты от фракции Батькивщина заблокировали президиум. Об этом сообщает УНИАН во вторник, 17 декабря.

Депутаты отодвинули стулья председателя Верховной Рады и его первого заместителя, оставив только стул вице-спикера Елены Кондратюк.

Более десяти депутатов выстроились за президиумом и не пропускают председателя ВР Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука к рабочим местам. Среди депутатов, которые блокируют президиум, - лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

Разумков и Стефанчук вошли в сессионный зал и разговаривают с депутатами от Батькивщины в президиуме. Заседание парламента до сих пор не возобновлялось после планового перерыва, который длится до 12.30.

Напомним, что ранее сегодня под Раду вышли тысячи протестующих. Под зданием парламента проходят сразу четыре акции протеста. В частности, митингуют владельцы "евроблях", противники открытия рынка земель, члены Федерации профсоюзов Украины и другие.

Также сообщалось, что под Радой произошли потасовки протестующих с силовиками. Против полицейских применили слезоточивый газ, пострадало несколько человек. Под Радой митингуют несколько тысяч человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.