В Херсон из Черногории вместо песка привезли тонны промышленных отходов

В порт Херсона судно из Черногории вместо песка привезло более 3 тысяч тонн промышленных отходов. Об этом сообщает ТСН во вторник, 17 декабря.

Так называемый "песок" уже начали выгружать в порту и должны были перевезти на городскую свалку, чтобы там утилизировать.

Что в город завезли опасные отходы якобы по заказу городской власти, сообщил депутат горсовета Виталий Богданов. Не замедлила и реакция таможенников, которые, оказывается, неделю не давали разгружать опасный груз. Полиция открыла уголовное производство.

Председатель ГТС Максим Нефедов уже назвал это "аферой недели" и заверил, что таможня растамаживать такой груз не будет. Кто, на каких условиях и для чего заказал отходы и что с ними делать дальше, пока неизвестно.

Напомним, что ранее в Румынию под видом угля пытались провезти партию сигарет. В Черновицкой области пограничники обнаружили контрабанду сигарет в фуре среди груза деревянного угля из твердых пород деревьев.

Также сообщалось, что под видом таблеток для похудения в Киеве продавали психотропные препараты. При обыске у злоумышленников обнаружили более миллиона упаковок таблеток, содержащих запрещенное вещество.

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Источник: korrespondent.net