Полиция снесла палатку протестующих под Радой

Под зданием Верховной Рады происходят стокновения митингующих с полицией, также правоохранители снесли палатку протестующих, о чем свидетельствует видео в Facebook политического фотографа Яна Доброносова.
В частности, полиция пошла штурмом на представителей Национального корпуса и разобрала две палатки в правительственном квартале. Правоохранители оттеснили Нацкорпус ближе к Верховной Раде.
Кроме того, силовики продолжили оттеснять протестующих и задерживать особенно активных. Те, в свою очередь, используют файера, камни, бутылки и палки.
Источник: korrespondent.net
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