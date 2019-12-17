Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 15:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

Полиция снесла палатку протестующих под Радой

Под зданием Верховной Рады происходят стокновения митингующих с полицией, также правоохранители снесли палатку протестующих, о чем свидетельствует видео в Facebook политического фотографа Яна Доброносова.

В частности, полиция пошла штурмом на представителей Национального корпуса и разобрала две палатки в правительственном квартале. Правоохранители оттеснили Нацкорпус ближе к Верховной Раде.

Кроме того, силовики продолжили оттеснять протестующих и задерживать особенно активных. Те, в свою очередь, используют файера, камни, бутылки и палки. 

Ранее в полиции сообщили о двух пострадавших правоохранителях в ходе столкновений с протестующими. Также сообщалось о двух пострадавших журналистах.
 
Как сообщалось, под Радой одновременно проходят четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек. В связи с этим силовики усилили меры безопасности в центре Киева.
 
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.