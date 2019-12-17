Полиция снесла палатку протестующих под Радой

Под зданием Верховной Рады происходят стокновения митингующих с полицией, также правоохранители снесли палатку протестующих, о чем свидетельствует видео в Facebook политического фотографа Яна Доброносова.

В частности, полиция пошла штурмом на представителей Национального корпуса и разобрала две палатки в правительственном квартале. Правоохранители оттеснили Нацкорпус ближе к Верховной Раде.

Кроме того, силовики продолжили оттеснять протестующих и задерживать особенно активных. Те, в свою очередь, используют файера, камни, бутылки и палки.

Ранее в полиции сообщили о двух пострадавших правоохранителях в ходе столкновений с протестующими. Также сообщалось о двух пострадавших журналистах.

Как сообщалось, под Радой одновременно проходят четыре акции протеста, в которых принимают участие несколько тысяч человек. В связи с этим силовики усилили меры безопасности в центре Киева.

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Источник: korrespondent.net