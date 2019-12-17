Верховная Рада досрочно завершила заседание

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во вторник, 17 декабря, досрочно закрыл утреннее заседание.

Также он попросил провести внеочередное заседание аграрного комитета.

"Прошу председателя и членов комитета собраться… На это заседание приглашаются первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады, приглашаются руководство фракций, главы или сопредседатели без дополнительных коллег… Это организационный вопрос. В связи с этим я предлагаю закрыть утреннее заседание Верховной Рады досрочно – на полчаса раньше", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что на заседании комитета будут рассмотрены организационные вопросы. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Перед этим фракци Батькивщина заблокировала президиум в зале Рады.

У здания парламента тем временем продолжаются массовые протесты, в ходе которых происходят столкновения с полицией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net