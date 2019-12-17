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17. 12. 2019

Украинка в 25 лет получила восемь образований и установила рекорд

 
Украинка Надежда Яворовенко из Винницы получила восемь высших образований в свои 25 лет, девятое получит в скором времени, о чем стало известно в Facebook главы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой.
 
Пять вузов девушка окончила в Украине, остальные - во Франции. Образование получено по таким специальностям: менеджмент, управление предприятиями, менеджмент организаций, менеджмент гостинично-ресторанного дела, бакалавр права, магистр права, переводчик иностранных языков, магистр европейского права.
 
Объявление рекорда состоится 19 декабря сразу после получения девятого образования - защиты магистерской работы по специальности бизнес-администрирование.
 
С 2020 года украинские колледжи и техникумы начнут предоставлять профессиональное предвысшее образование: они будут готовить профессиональных младших бакалавров и больше не набирать абитуриентов на "младшего специалиста".
 
Напомним, девятилетний бельгиец Лоран Симонс, который поступил в Технический университет Эйндховена, был близок к получению диплома о высшем образовании, но в итоге ушел из учебного заведения из-за разногласий с его руководством.
 
Еще сообщалось, что студентка из Перу первой в истории защитила диссертацию на языке инков.
 
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Источник: korrespondent.net
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