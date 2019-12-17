Одного из протестующих под Радой увезла "скорая"

Во время столкновений под зданием Верховной Радой пострадал один из митингующих, его на носилках забрала карета скорой помощи, пишет во вторник, 17 декабря, УНИАН.

Судя по одежде, пострадавший является членом организации Национальные дружины. На вид ему около 20 лет.

Как известно, под зданием парламента произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители разобрали палатки митингующих, а в ответ им прилетели камни и подручные средства от активистов.

На сайте полиции сообщается, что наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции. После получения показаний их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее правоохранители сообщили о двух пострадавших полицейских в ходе столкновений с протестующими. Также сообщалось о двух пострадавших журналистах.

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Источник: korrespondent.net