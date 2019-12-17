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17. 12. 2019

На Харьковщине перекрыли крупный канал контрабанды в РФ

 
В Харьковской области правоохранители разоблачили схему контрабанды в Россию, о чем сообщается на сайтах Госпогранслужбы и прокуратуры.
 
Установлено, что группа лиц, предварительно жители российского города Белгорода, организовали в Харькове "логистический центр" и принимали заказы на доставку товаров вне таможенного контроля.
 
В специальных складских помещениях в Харькове хранили товар, который впоследствии передавался курьерам, которые незаконно перемещали его через границу в Россию. В дальнейшем такие контрабандные "пакеты" уже на территории РФ доставлялись конечным получателям преимущественно почтовыми компаниями-перевозчиками.
 
 
Во время обысков нашли более 100 ящиков и 400 мешков, где находились товары бытового назначения, предназначенные для адресатов из разных регионов Российской Федерации, а также документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности.
 
 
Общий вес изъятого составляет более 6000 кг (предметы одежды, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметические изделия, часы, принадлежности для курения табака, грецкие орехи, горюче-смазочные материалы, компьютерная техника). По предварительной оценке общая стоимость изъятого товара может достигать более 10 млн грн.
 
Сейчас в суд направлено ходатайство об аресте указанного имущества и продолжаются следственно-розыскные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.
 
Напомним, на Донбассе пресекли канал поставки контрафактных сигарет.
 
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Источник: korrespondent.net
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