Пенсионер развращал семилетнюю девочку на Тернопольщине

Полиция задержала пенсионера за развращение семилетней девочки в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба полиции области во вторник, 17 декабря.

Инцидент произошел накануне в Кременецком районе. По данным полиции, девочка знала мужчину, поскольку он живет неподалеку от нее.

"62-летний односельчанин сначала угостил ребенка сладостями, после чего отвел ее за дом и начал гладить школьницу по интимным частям тела", - говорится в сообщении.

Это увидел 14-летний брат девочки и сообщил в полицию. Пенсионера задержали в соответствии со ст. 208 УПК. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 156 УК (развращение несовершеннолетних).

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина изнасиловал шестилетнего мальчика. Родители с сыном пошли в гости к знакомым. Когда они отвлеклись, 31-летний мужчина изнасиловал их ребенка.

Также сообщалось, что на Николаевщине 13-летняя девочка забеременела от отчима. Мужчине грозит срок от пяти до восьми лет за интим с несовершеннолетней падчерицей.

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Источник: korrespondent.net