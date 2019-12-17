Лимит владения землей снизят в 20 раз - СМИ

Ко второму чтению в законопроекте о рынке земли лимит на владение землей в одни руки снизят в 20 раз, пишет LB.ua во вторник, 17 декабря, со ссылкой на "методички" с ключевыми правками и объяснениями по законопроекту №2178-10.

Как отмечается, изменяется ограничение на концентрацию. Оно составит 10 тысяч га (в первом чтении - 200 тыс. га).

Также поправки предусматривают, что право собственности земли будет гарантировано только гражданам Украины и юридическим лицам, которые созданы и зарегистрированы по украинскому законодательству и участниками которых являются только граждане Украины, государство или территориальные громады.

Иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юрлицам будет запрещено покупать сельхозземлю, но это ограничение может быть снято в случае принятия соответствующего решения на референдуме. При любом исходе референдума иностранцам не позволят покупать земли возле границы. Также нельзя будет покупать землю российским компаниям, участникам (в том числе бывшим) террористических организаций, иностранным государствам, офшорным компаниям и т.п.

Нарушение этих условий будет наказываться конфискацией.

Также прописано положение о том, что до 1 января 2025 года цена продажи земельных участков, выделенных в виде паев, не может быть меньшей их нормативной денежной оценки.

В заключительных положениях законопроекта прописали поручение разработать законопроект о создании специальных фондов развития сельских территорий, куда будут идти поступления от продажи земли местными громадами. При этом в законопроекте №2194 предусмотрено, что решение будет требовать одобрения 2/3 депутатов соответствующего совета, а ограничение составит не больше 20% земель в год.

Также готовятся отдельные законопроекты, которые введут повышенный налог на перепродажу земли для предотвращения спекуляции и предложат решение проблемы эксплуатации мелиоративной инфраструктуры.

Как сообщалось, утреннее заседание Верховной Рады завершили досрочно, чтобы провести внеплановое заседание аграрного комитета по рынку земли.

У здания парламента тем временем продолжаются массовые протесты, в ходе которых происходят столкновения с полицией.

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Источник: korrespondent.net