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17. 12. 2019

В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

 
В США вблизи города Сиэтл как минимум 11 человек пострадали после того, как фургон въехал в супермаркет, пишет во вторник, 17 декабря, CNN.
 
"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - сообщил полицейский Кинг Райян Абботт.
 
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. По крайней мере три человека - в критическом состоянии.
 
По словам Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу. После этого пытались убежать. Подозреваемых уже задержали, и они находятся под стражей.
 
Напомним, в Германии в городе Висбаден рейсовый автобус наехал на людей, в результате чего один человек скончался, 23 получили ранения.
 
Еще недавно в Киеве группа молодых людей протаранила пиццерию на автомобиле.

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Источник: korrespondent.net
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