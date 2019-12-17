В Польше украинец устроил стрельбу из-за зарплаты

В Польше 44-летний гражданин Украины угрожал своему работодателю, требуя денег. Об этом сообщает Polckie Radio.

Инцидент произошел на территории одной из фирм в Пястуве, владельцем которой является поляк.

Согласно информации следователей, в день, когда произошел этот случай, поляк уволил украинца с работы. Через несколько минут он вернулся к работодателю и, угрожая оружием, требовал денег. Во время драки поляк получил удар в лицо, упал на пол, прозвучали три выстрела, но никто не пострадал. Владельцу фирмы удалось сбежать и сообщить в полицию.

Гражданина Украины временно арестовали на три месяца, ему грозит наказание в виде лишения свободы не менее чем на три года.

Ранее в Польше суд города Пулавы арестовал 36-летнего украинца Сергея С., которого обвиняют в убийстве двух соотечественников в Доброславе Люблинского воеводства.

В Польше зарезали украинца

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Источник: korrespondent.net