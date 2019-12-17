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17. 12. 2019

Цены не падают из-за роста зарплат - министр

Несмотря на укрепление гривны, цены в Украине не уменьшаются из-за роста зарплат. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

"За год курс гривны усилился на 12% (ноябрь 2019 к ноябрю 2018). За то же время средняя номинальная зарплата выросла на 16%. Первый фактор давит на уменьшение цен импортных товаров (уменьшение стоимости предложения). Второй давит на увеличение цен (усиление спроса). Кака результат этих двух противоположных сил - цены на товары со значительным импортной составляющей увеличились на 0,3%. Фактически оба фактора сбалансировались. Это если упрощенно", - написал он.

Также Милованов назвал продукты, на которые это повлияло больше всего.

"Если более подробно, то есть и много других факторов ... Цены на сигареты, кстати, растут из-за увеличения акцизов. Если бы акцизы не увеличивали, и был бы более конкурентный рынок по определенным другим позициям, то возможно общая инфляция по импортным товарам была бы отрицательной", - заявил министр.

Ранее попытался объяснить, почему не снижаются цены, премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это процесс медленный, нужно подождать.

В Минэкономики, в свою очередь, заявили о намерении провести расследование, чтобы выяснить, почему гривна растет, а цены не снижаются.

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Источник: korrespondent.net
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