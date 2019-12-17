Госгеокадастр заявил о готовности к открытию рынка земли

В Государственном земельном кадастре полностью готовы к запуску рынка земли. Об этом заявил глава Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык на пресс-конференции, передает УНИАН во вторник, 17 декабря.

"У нас сегодня кадастр имеет наполненность 73%. Небольшая ремарка - только половина стран-членов Европейской экономической комиссии ООН имеют наполненность кадастра более 80%. Я могу сказать, что кадастр полностью готов к запуску рынка земли", - отметил он.

По словам главы Госгеокадастра, в текущем году проведена инвентаризация 1 миллион гектар государственных сельскохозяйственных земель, остальные же земли появятся в кадастре до 1 августа 2020 года. Также он сообщил, что Госгеокадастр лишится некоторых полномочий.

"Госгеокадастр будет лишен несвойственных ему функций - распоряжение землями. Наша принципиальная позиция - ими должны распоряжаться в громадах, а не из Киева", - отметил он.

Напомним, что ранее сегодня "слуги народа" выступили против продажи земли иностранцам до референдума. При этом во время заседания фракции окончательно не пришли к согласию о количестве земли в одни руки.

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Источник: korrespondent.net