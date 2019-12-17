Милованов поддержал продажу земель иностранцам

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов не считает большой проблемой доступ иностранцев к рынку земли в Украине. Об этом он сообщил во время открытого пресс-марафона на тему земельной реформы, передает УНН.

"Я лично не согласен с тем, что иностранцы – зло для украинской сельскохозяйственной отрасли. Я считаю, что большим злом являются те бандюги, которые сегодня крадут государственную землю, обрабатывают ее втихую и не позволяют украинской экономике развиваться. Я считаю, что нам нужно перейти к цивилизованному рынку земли, когда понятно, кто собственник, кто инвестор. И чтобы собственники земли были заинтересованы в ее долгосрочном развитии", – заявил он.

Ранее сообщалось, что "слуги народа" выступили против продажи земли иностранцам до референдума.

Напомним, в Раде заявили, что не успеют проголосовать земельную реформу до конца года из-за большого количества правок.

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Источник: korrespondent.net