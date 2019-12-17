С ядерным оружием США. Турция грозит закрыть базу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США закрыть авиабазу Инджирлик для американских Военно-воздушных сил. Также Анкара может закрыть и базу Кюреджик, которая является частью системы противоракетной обороны НАТО в Европе.

Турция готова пойти на такой шаг в случае введения против нее санкций Вашингтоном. Еще одним поводом закрытия баз для американцев Анкара считает признание американскими сенаторами геноцида армян. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Пентагон не знает о намерениях Эрдогана

Сенат Соединенных Штатов на прошлой неделе проголосовали за официальное признание геноцидом убийство около 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915-1923 годах. В октябре такое же решение приняла Палата представителей США.

Резолюция с юридической точки зрения не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, поэтому ожидаемо привела к новому обострению в отношениях с Турцией и без того осложнившихся из-за Сирии.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил сенаторов в использовании истории в политических целях.

"Резолюция американского сената - не более, чем политический спектакль. Те, кто хочет использовать историю в политических целях, - трусы, не желающие посмотреть правде в глаза", - говорится в его сообщении на сайте министерства.

Документ поддержали 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали 11. Сенат проголосовал единогласно. Резолюцию поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но не соглашается с числом погибших и с тем, что убийства армян были систематическими.

Американские конгрессмены откладывали принятие этого документа, опасаясь ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Турции в Сирии, повлияло приобретение Анкарой российских ЗРК С-400.

В ответ Турция может признать геноцид индейцев в США, заявил Эрдоган в эфире турецкого телеканала A Haber 15 декабря.

"Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган призвал Трампа "не жертвовать отношениями между двумя странами" и добавил, что решение относительно таких событий "должны принимать не политики, а историки".

Он также заявил, что в архивах Анкары есть документы, которые могут показать, что история Запада - "это история расизма и колониализма".

"Они везли рабов из Сенегала в Америку в клетках... Учитывая все массовые убийства и геноциды, они ничего не могут говорить нации с такой гордой историей, как наша", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заявил, что Анкара может закрыть американские военные базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на возможность введения санкций из-за ЗРК С-400 и резолюцию о признании геноцида армян.

"Если у нас появится необходимость пойти на такой шаг, конечно, мы обладаем такими полномочиями… Если это будет необходимо, мы закроем Инджирлик. Если они станут угрожать нам санкциями, то конечно, мы на это ответим", - сказал турецкий президент.

База Инджирлик в юго-восточной части Турции является одной из главных баз для военных операций США на Ближнем Востоке, в том числе против джихадистов из "Исламского государства" в Сирии и Ираке. На этой базе какое-то время служил американский летчик Фрэнсис Пауэрс, сбитый над Свердловской областью СССР в 1960 году.

Главной особенностью базы Инджерлик стало размещение на ней американского ядерного оружия. Долгие годы о нем официально не говорили, и только в середине октября Трамп нарушил молчание. Тогда же он публично усомнился в том, что доступ к нему удастся сохранить.

На базе Инджирлик дислоцированы пять тысяч американских военнослужащих и 50 ядерных боезарядов.

В октябре New York Time сообщила о том, что из-за усиления напряженности американское правительство рассматривает вопрос о выводе ядерного оружия с этой авиабазы. Сейчас нет никакой точной информации о том, осталось ли это оружие на базе после заявления американского президента или его уже вывезли оттуда.

Авиабаза Кюреджик в восточной части Турции является одной из ключевых баз НАТО. В районе Кюреджик находится радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.

Также известно, что в рамках санкций США официально начали процедуру исключения Турции из числа партнеров по программе разработки истребителей пятого поколения F-35. О конфликте из-за С-400 подробно в материале $100 млрд: какую сделку Трамп предложил Эрдогану.

Турция не впервые угрожает перекрыть доступ западным союзникам к военным базам на своей территории. При этом Инджирлик построили американцы, но Турции принадлежит последнее слово в вопросе о том, кто может ее использовать.

16 декабря министр обороны США Марк Эспер заявил, что ему необходимо переговорить со своим турецким коллегой, чтобы выяснить серьезность намерений Эрдогана относительно авиабазы Инджирлик.

По его словам, он узнал о заявлении Турции "из газет". "Мне нужно поговорить с моим [турецким] коллегой по обороне, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько серьезно настроены", - сообщил Эспер.

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Источник: korrespondent.net