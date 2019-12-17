Власти Австрии заявили о предотвращении теракта в Вене

В Австрии власти заявили, что предотвратили сговор с целью проведения серии террористических атак. Об этом сообщает The Local во вторник, 17 декабря.

По данным полиции, в сговоре участвовали три человека, в том числе 24-летний мужчина, который поддерживал идеологию террористической организации "Исламское государство".

По данным следствия, главный подозреваемый планировал взорвать бомбу на рождественской ярмарке перед собором Святого Штефана в центре Вены в период между Рождеством и Новым годом.

Также утверждается, что другие возможные цели включали Зальцбург, а также города в Германии, Франции и Люксембург.

Организатор уже отбывает срок в тюрьме после двух попыток попасть в Сирию и присоединиться к ИГИЛ. Однако он мог поддерживать связь со своими сообщниками по мобильному телефону - вопреки тюремным правилам. Частью сговора также был план его побега.

Двое других подозреваемых в возрасте 25 и 31 года были взяты под стражу в конце прошлой недели. Все трое - этнические чеченцы.

Напомним, что ранее в Греции возле отделения полиции предотвратили теракт. Бомбу установили за пределами отделения полиции в течение ночи, но она не взорвалась, поскольку ее неправильно подключили.

Также сообщалось, что в Дании задержали восемь подозреваемых в подготовке теракта. Некоторые из задержанных "покупали предметы для изготовления взрывчатых веществ и пытались приобрести оружие".

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Источник: korrespondent.net