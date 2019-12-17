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17. 12. 2019

РФ внесла в санкционный список 9 украинцев: список

В санкционные списки России внесены девять граждан Украины, еще двое - исключены. Список опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 17 декабря.

Так, в список внесены: Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет, Юрий Шумахер.

Это депутаты Одесского горсовета, большинство из которых близки к мэру Геннадию Труханову или к его бывшему деловому партнеру Владимиру Галантернику. Сам Труханов и Галантерник попали в санкционный список РФ еще в прошлом году.

При этом из списка убрали гендиректора телеканала 112 Украина Егора Бенкендорфа и депутата от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юлия Иоффе.

Кроме того, РФ расширила перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен.

Ранее сегодня стало известно, что Кабмин инициирует санкции против предприятий на неподконтрольных территориях, сотрудничающих с ОПК России.

Перед этим Кабмин принял другое постановление о намерении в месячный срок обновить персональные санкции к юрлицам из РФ, перечень которых также не опубликован и предназначен для служебного пользования.

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Источник: korrespondent.net
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