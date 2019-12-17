Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 18:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

Под Киевом произошла стрельба, есть пострадавшие

 
В Киевской области в поселке Чабаны представители коммунального хозяйства и строители устроили драку и стрельбу, сообщает во вторник, 17 декабря, пресс-центр правоохранителей.
 
Отмечается, что для того, чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать на дорогу такие авто, пока они не смоют грязь с колес. О своем решении они предупредили руководителей строительства.
 
Однако те не послушали и работник коммунального хозяйства легковым автомобилем перегородил дорогу водителю грузового авто, выезжавшего со строительной площадки с грязными колесами.
 
Возник конфликт в ходе которого водитель взял травматический пистолет, чтобы продолжить "разговор". В это время на подмогу коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.
 
В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибленные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.
 
Напомним, в центре села Вита-Почтовая под Киевом пьяный мужчина на остановке открыл стрельбу по военным авто. 
 
Днем ранее в Харькове на ул. Волонтерской мужчина устроил стрельбу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.