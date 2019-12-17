Под Киевом произошла стрельба, есть пострадавшие

В Киевской области в поселке Чабаны представители коммунального хозяйства и строители устроили драку и стрельбу, сообщает во вторник, 17 декабря, пресс-центр правоохранителей.

Отмечается, что для того, чтобы грузовые автомобили не загрязняли асфальтовое покрытие, местные коммунальщики приняли решение не выпускать на дорогу такие авто, пока они не смоют грязь с колес. О своем решении они предупредили руководителей строительства.

Однако те не послушали и работник коммунального хозяйства легковым автомобилем перегородил дорогу водителю грузового авто, выезжавшего со строительной площадки с грязными колесами.

Возник конфликт в ходе которого водитель взял травматический пистолет, чтобы продолжить "разговор". В это время на подмогу коммунальщику приехали его коллеги. Они с кулаками набросились на мужчину с пистолетом, который в свою очередь несколько раз выстрелил в их сторону.

В результате драки водитель грузовика и коммунальщик получили ушибленные травмы тела. Еще два работника коммунального хозяйства - травматические ранения ноги и живота.

Напомним, в центре села Вита-Почтовая под Киевом пьяный мужчина на остановке открыл стрельбу по военным авто.

Днем ранее в Харькове на ул. Волонтерской мужчина устроил стрельбу.

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Источник: korrespondent.net