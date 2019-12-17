В школе Ровно умерла девочка

В Ровно во время урока умерла ученица. Об этом сообщает UA: Ровно.

Отмечается, что это случилось в 22-й школе города. Директор заведения Сергей Шама по телефону сообщил, что девятикласснице внезапно стало плохо. Когда он нес девочку к скорой, она была еще жива, а умерла уже в скорой.

По словам директора школы, ребенок имел проблемы с сердцем. В городском управлении образования отметили, что состояние здоровья девочки было зафиксировано в соответствующих документах, поэтому каких-либо претензий к педагогам быть не может.

По данному факту правоохранители начали следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Крыму старшеклассник умер на уроке. У школьника было освобождение от уроков физкультуры из-за проблем с сердцем. Также недавно погиб его отец.

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Источник: korrespondent.net