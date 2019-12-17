Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 20:16
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

Bloomberg оштрафовали на 5 млн евро

 
Во Франции американское финансовое агентство Bloomberg оштрафовали на 5 млн евро за распространение заведомо ложной информации., сообщает l'express L'Еntreprise.
 
Обвинения агентству выдвинула компания Vinci еще 22 ноября 2016 года. Из-за публикации в серьезном финансовом издании пресс-релиза о возможных серьезных нарушениях компания на грани банкротства.
 
Французская комиссия по санкциям AMF подсчитала, что акции Vinci упали в цене на 18,28%. Установлено, что правила и кодексы, регулирующие деятельность журналиста, не были соблюдены компанией Bloomberg.
 
Но агентство не собирается выполнять решения и намерено подавать на апелляцию.
 
"Мы сожалеем об решении, принятом сегодня Комиссией по санкциям AMF, которая игнорирует жизненно важную роль, которую пресса играет в демократическом обществе", - отметили в агентстве.
 
Фальшивый пресс-релиз был размещен на сайте, очень похожем на настоящий сайт компании. Отличия были в адресной строке: вместо vinci.com был адрес Vinci.group. В нем даже содержалась подпись настоящего менеджера по связям с прессой с фальшивым номером телефона.
 
Недавно Bloomberg писал, что юристы ПриватБанка обращались за помощью к адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.