Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 20:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

На Сумщине поезд протаранил фуру на переезде

 
В Глухове Сумской области произошло ДТП на железнодорожном переезде в районе
Родионовки, сообщается во вторник, 17 декабря, на местном сайте Глухів інфо.
 
Со слов очевидцев, водитель  фуры двинулся на красный свет светофора, в это время по путям приближался железнодорожный состав. Проигнорировав сигнал светофора, грузовик попытался проскочить через переезд.
 
 
В результате произошло столкновение, пострадали двое человек, их госпитализировали с места аварии. В каком состоянии  находятся пострадавшие пока неизвестно.
 
Оперативно-следственная группа находится на месте аварии, а так же присутствует бригада пожарной службы.
 
Путь через переезд заблокирован. Жителям Родионовки невозможно добраться до дома машиной, приходится объезжать.
 
Проводятся следственно-оперативные мероприятия, обстоятельства трагедии выясняются.
 
Ранее на Киевщине поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения. Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.