На Сумщине поезд протаранил фуру на переезде

В Глухове Сумской области произошло ДТП на железнодорожном переезде в районе

Родионовки, сообщается во вторник, 17 декабря, на местном сайте Глухів інфо.

Со слов очевидцев, водитель фуры двинулся на красный свет светофора, в это время по путям приближался железнодорожный состав. Проигнорировав сигнал светофора, грузовик попытался проскочить через переезд.

В результате произошло столкновение, пострадали двое человек, их госпитализировали с места аварии. В каком состоянии находятся пострадавшие пока неизвестно.

Оперативно-следственная группа находится на месте аварии, а так же присутствует бригада пожарной службы.

Путь через переезд заблокирован. Жителям Родионовки невозможно добраться до дома машиной, приходится объезжать.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее на Киевщине поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения. Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы.

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Источник: korrespondent.net