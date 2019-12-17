КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба КСУ.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017)", - говорится в заключении.

Вместе с тем отмечается, что суд признал законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы с оговорками. Также суд отметил, что необходимо внести изменения в другие статьи.

Напомним, законопроект президента Владимира Зеленского №1017 о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен в парламент 29 августа и определен как неотложный.

В сентябре его направили в Конституционный суд вместе с законопроектом №1014 относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности директора НАБУ и ГБР.

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Источник: korrespondent.net