КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба КСУ.
"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017)", - говорится в заключении.
Вместе с тем отмечается, что суд признал законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы с оговорками. Также суд отметил, что необходимо внести изменения в другие статьи.
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Источник: korrespondent.net
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