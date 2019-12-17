Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 20:05
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

КСУ одобрил законопроект о сокращении Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба КСУ.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, законопроект о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы) (рег. № 1017)", - говорится в заключении.

Вместе с тем отмечается, что суд признал законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы с оговорками. Также суд отметил, что необходимо внести изменения в другие статьи.

Напомним, законопроект президента Владимира Зеленского №1017 о сокращении конституционного состава парламента и закреплении пропорциональной избирательной системы был внесен в парламент 29 августа и определен как неотложный.
 
В сентябре его направили в Конституционный суд вместе с законопроектом №1014 относительно закрепления полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы и назначать на должности директора НАБУ и ГБР.
 
У Зеленского объяснили целесообразность сокращения состава Рады

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.