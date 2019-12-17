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17. 12. 2019

ЕС выделит более 200 млн евро на украинское образование

 
Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас сообщил, что Европарламент выделит 210 млн евро на образование в Украине в 2021-2028 годах, пишет во вторник, 17 декабря, LB.
 
"Когда Европейская комиссия предлагала бюджет на следующий бюджетный период, то включила предложение увеличить финансирование программы Эразмус+, в свою очередь Европейский парламент предложил утроить эту сумму", - отметил он.
 
 
На следующие 7 лет изменения в основных элементах программы Эразмус+ не предвидятся, однако ожидается развитие сотрудничества со странами-партнерами.
 
В период с 2014 по 2020 год ЕС выделил около 70 млн евро на сферу образования в Украине, в том числе программу Эразмус+.
 
Министр образования Анна Новосад сообщала, что в этой программе от Украины за период 2014-2019 приняли участие более 4,5 тыс. студентов и 4,3 тыс. преподавателей, а из стран ЕС в Украину приехали около 2 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей.
 
Министр также отметила, что на данный момент Украина намерена оставаться страной-партнером, поскольку для того, чтобы стать членом программы Эразмус+, требуется взнос около 200 млн евро и более высокий уровень образования в украинских университетах.
 
Напомним, исследование показало, что школьное образование в Украине ниже среднего.

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Источник: korrespondent.net
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