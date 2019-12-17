Появились подробности бунта в СИЗО Кропивницкого

Стали известны подробности бунта в следственном изолятооре Кропивницкого, который произошел в понедельник, 16 декабря, пишет пресс-служба Нацполиции.
Установлено, что заключенный М. совершил нападение на сотрудника учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.
На место происшествия дежурным помощником начальника учреждения была вызвана следственно-оперативная группа Кропивницкого ОП ГУНП Украины в Кировоградской области.
В тот же день с целью проведения следственных действий прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.
В поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали cтучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь.
Сейчас оперативная обстановка в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись.
Состояние здоровья сотрудницы, которую ранил заключенный, удовлетворительное.
Напомним, в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт.
Ранее сообщалось о бунте в одесской колонии, который попал на видео. Тогда пострадали 15 силовиков.
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Источник: korrespondent.net