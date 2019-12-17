Лента RSS
Подписаться на ленту
17 декабря 2019, вторник, 20:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
17. 12. 2019

Появились подробности бунта в СИЗО Кропивницкого

 
Стали известны подробности бунта в следственном изолятооре Кропивницкого, который произошел в понедельник, 16 декабря, пишет пресс-служба Нацполиции.
 
Установлено, что заключенный М. совершил нападение на сотрудника учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.
 
На место происшествия дежурным помощником начальника учреждения была вызвана следственно-оперативная группа Кропивницкого ОП ГУНП Украины в Кировоградской области. 
 
В тот же день с целью проведения следственных действий прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.
 
В поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали cтучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. 
 
Сейчас оперативная обстановка в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись.
 
Состояние здоровья сотрудницы, которую ранил заключенный, удовлетворительное.
 
Напомним, в следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. 
 
Ранее сообщалось о бунте в одесской колонии, который попал на видео. Тогда пострадали 15 силовиков.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.