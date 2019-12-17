Неизвестный открыл стрельбу в казино в США: трое погибших

В результате стрельбы в казино в городе Грейт-Фолс, штат Монтана, США, погибли три человека. Об этом сообщает телеканал NBC Montana во вторник, 17 декабря.

"Во вторник, 17 декабря 2019 года, вскоре после 2:00 поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino… сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений", - сообщает полиция Грейт-Фолс в Facebook.

Полицейские начали поиск нападавшего, он был ликвидирован.

Полиция также сообщает, что во вторник будет закрыта начальная школа, находящаяся неподалеку от казино.

"Начальная школа Lincoln будет сегодня закрыта, так как инцидент произошел рядом (со зданием)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что учащиеся и сотрудники школы в инцидент вовлечены не были.

Напомним, что ранее неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Торонто. Пассажиры одного из автомобилей открыли огонь по четырем молодым людям, переходившим дорогу.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек. Среди убитых сотрудник полиции, два преступника и трое гражданских. Еще двое правоохранителей ранены.

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Источник: korrespondent.net