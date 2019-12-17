Дело бронежилетов: генерал Марченко вышел из СИЗО

Подозреваемого по делу бронежилетов генерала Дмитрия Марченко, во вторник, 17 декабря, освободили из СИЗО под залог в 20 миллионов, сообщает Укринформ.

Общаясь с журналистами под стенами СИЗО, генерал-майор ВСУ, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, которого ГБР обвиняет в закупке для ВСУ бракованных бронежилетов, заявил, что залог в 1 млн грн за него внесли неравнодушные активисты и 19 млн грн заплатил экс-президент Петр Порошенко.

О том, что Порошенко внес в залог недостающие 19 млн грн Кorrespondent.net сообщал накануне вечером.

"Я думаю, что это его гражданская позиция, он очень уважительно относится к военным, к волонтерам", - отметил Марченко.

Он также сообщил, что через адвокатов ранее ему поступали предложения выйти под залог, но он отказался, объяснив, что не имел морального права оставить своих подчиненных, которые также находились в СИЗО по "делу бронежилетов". После изменения им меры пресечения на круглосуточный домашний арест он согласился выйти под залог.

Кроме того, Марченко заявил, что не причастен к закупкам бронежилетов.

"Относительно дела хочу сразу уточнить, что как ГБР, так и многие СМИ трактуют, что якобы я причастен к закупке некачественных бронежилетов. Хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные никогда в жизни не были причастны к закупкам. У нас есть только маленькая функция - это контроль качества, согласно той документации, которую имеет Министерство обороны. Также хочу подчеркнуть, что ни я, ни мои подчиненные не нарушали свои обязанности. Я несу за это полную ответственность и готов нести ее в дальнейшем. Дело было сфабриковано", - заявил Марченко.

Вместе с тем, он сказал, что не знает, кому выгодно было фабриковать дело против него.

Марченко пообещал доказать свою невиновность в суде и заявил, что его содержание в СИЗО считает психологическим давлением.

Напомним, ранее суд избрал чиновнику Минобороны меру пресечения в виде содержания под стражей или залог в 76 млн грн. Марченко является подозреваемым в уголовном производстве по факту закупки некачественных бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен. В дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

Ранее другому задержанному по этому делу - Михаилу Каморянському изменили меру пресечения из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

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Источник: korrespondent.net