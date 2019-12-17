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17. 12. 2019

Осужден террорист, планировавший взорвать комплекс водоподготовки Днепр

Террориста, планировавшего взорвать комплекс водоподготовки Днепр в Харьковской области, приговорили к пяти годам заключения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 17 декабря.

"Житель Краснограда был завербован спецслужбами РФ для совершения теракта в регионе. По поручению кураторов, он должен был привести в действие взрывное устройство на территории комплекса водоподготовки Днепр КП Харьковводоканал в Лозовском районе. Взрывчатку, мощностью два килограмма тротила, злоумышленник планировал заложить в непосредственной близости к емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды", - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили приведение в действие взрывного устройства и задержали злоумышленника. Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области задержанного признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (законченное покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в СБУ заявили о разоблачении шпиона из Крыма. Старший офицер подразделения Воздушных сил не успел выполнить преступное задание, утверждают в СБУ.

Также сообщалось, что военного из зоны ООС пытались завербовать. Представители ФСБ заставили украинца предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество, отметили в СБУ.

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Источник: korrespondent.net
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