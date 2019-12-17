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17. 12. 2019

Сенат США одобрил санкции против Северного потока

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода Северный поток-2. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщается на сайте Сената.

Сенаторы во вторник поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов. За законопроект проголосовал 61 сенатор, 6 выступили против.

Также в проект бюджета включили несколько других мер "по сдерживанию агрессии" России. В частности, это помощь Украине, в том числе поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35 - его ввели из-за того, что Турция купила у России ЗРК С-400 Триумф.

Далее законопроект будет направлен на подпись президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что американские санкции против проекта Северный поток-2 смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода.

В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

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Источник: korrespondent.net
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