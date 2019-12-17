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17. 12. 2019

В США отреагировали на протесты под Радой

Посольство США в Украине во вторник, 17 декабря, отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что выступает против насилия. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - сказано в сообщении.

Как сробщалось, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки. 

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу. Также сообщалось о пострадавших митингующих.

Президент Зеленский также отреагировал на события под Радой.

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Источник: korrespondent.net
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