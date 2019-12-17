Дело Шеремета: в полиции прокомментировали информацию о противоречиях

В полиции рассказали, как проходили экспертизы по делу убийства Павла Шеремета и заверили, что информация о возможных противоречиях результатов некоторых экспертиз не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодное ли для исследования видео, изъятое из камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча.

В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

Следователи Нацполиции предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, что не повредит досудебному расследованию убийства.

Убийство Шеремета. Реакция на данные следствия

Как сообщалось, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

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Источник: korrespondent.net