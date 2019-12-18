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18. 12. 2019

Трамп выразил протест из-за импичмента


Президент США Дональд Трамп направил спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси письмо в связи с инициированной Демократической партией процедурой импичмента, сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 17 декабря.
 
"Выражаю решительный протест против кампании по импичменту, проводимой демократами в Палате представителей. Это беспрецедентное и антиконституционное злоупотребление властью, какого не было за всю 250-летнюю историю американского законодательства", - говорится в письме.
 
Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить власти страны к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

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Источник: korrespondent.net
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