Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину



Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном проблематику транзита российского газа в ЕС через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля вечером 17 декабря.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям.

Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами.

Кроме того, президентами РФ и Франции была затронута проблематика транзита российского газа в государства Евросоюза через территорию Украины.

Напомним, новый раунд трехсторонних переговоров по газу в формате Россия-ЕС-Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.

На прошлой неделе переговоры по газу состоялись в Вене при участии руководства Газпрома и Нафтогаза. Транзитные договоренности не были достигнуты.

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Источник: korrespondent.net