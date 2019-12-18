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18. 12. 2019

Вандалы разрушили 59 памятников на еврейском кладбище в Словакии


Неизвестные разбили 59 памятников на еврейском кладбище в селе Наместово на северо-западе Словакии недалеко от границы с Польшей, сообщило гражданское объединения "Помни!" во вторник, 17 декабря.
 
Отмечается, что еврейское кладбище приводили в порядок более 10 лет, но теперь оно полуразрушено: 59 памятников были разбиты или опрокинуты.
 
Ведется поиск вандалов. Многие волонтеры выразили готовность принять участие в реконструкции кладбища.



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Напомним, в сентябре в Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами.

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Источник: korrespondent.net
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