Вандалы разрушили 59 памятников на еврейском кладбище в Словакии

Неизвестные разбили 59 памятников на еврейском кладбище в селе Наместово на северо-западе Словакии недалеко от границы с Польшей, сообщило гражданское объединения "Помни!" во вторник, 17 декабря.
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Напомним, в сентябре в Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами.
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Источник: korrespondent.net
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