Названа дата голосования по импичменту Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа. С таким заявлением она обратилась к представителям Демократической партии.
Напомним, в США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить власти страны к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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Источник: korrespondent.net
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